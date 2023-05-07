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Мераб Двалишвили украл куртку Шона О'Мэлли во время его дуэли взглядов со Стерлингом

Мераб Двалишвили украл куртку Шона О'Мэлли во время его дуэли взглядов со Стерлингом
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7 мая в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В главном бою обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг (23-3) проводил защиту против бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях соотечественника Генри Сехудо (16-3). Поединок продлился все пять раундов и закончился победой Алджамейна Стерлинга раздельным решением судей.

После окончания боя во время интервью Стерлинга в октагон вышел Шон О'Мэлли для дуэли взглядов с чемпионом. Во время этого друг Алджамейна грузинский боец Мераб Двалишвили украл куртку О'Мэлли и надел её на себя. Данный момент спровоцировал небольшую потасовку в клетке.

Шон О’Мэлли свой последний бой провёл в октябре прошлого года с российским бойцом Петром Яном, экс-чемпионом промоушена, и одержал победу раздельным решением судей.

Пётр Ян провёл шуточный спарринг с Генри Сехудо

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