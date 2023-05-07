Появились судейские записки боя Мухаммад — Бёрнс
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В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» прошёл очередной номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В рамках основного карда турнира завершился поединок в полусредней весовой категории между представителем США Белалом Мухаммадом и бразильцем Гилбертом Бёрнсом.
Появились судейские записки этого поединка:
Бой продлился все пять раундов и закончился победой Белала Мухаммада единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).
Напомним, поединок Белала Мухаммада и Гилберта Бёрнса стал соглавным событием турнира UFC 288, который прошёл в ночь на 7 мая. Оба бойца приняли бой на коротком уведомлении, так как ранее из карда турнира пришлось убрать поединок Бенеила Дариуша и Чарльза Оливейры из-за травмы бразильца.
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