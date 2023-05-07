UFC 288: Стерлинг — Сехудо, все результаты турнира

В ночь на 7 мая в Ньюарке прошёл очередной турнир UFC 288, главным событием которого стал титульный бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо. Победу раздельным решением судей одержал Стерлинг и защитил титул чемпиона.
В соглавном событии вечера Белал Мухаммад выиграл единогласным решением судей у Гилберта Бёрнса и стал претендентом на титул в полусреднем весе.
Также на турнире выступали российские бойцы. Мовсар Евлоев добился победы судейским решением над Диего Лопесом, а Икрам Алискеров в дебютном поединке в промоушене отправил в нокаут Филиппа Хоуза.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира:
Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо раздельным решением (47-48, 48-47, 48-47) и защитил титул чемпиона в легчайшем весе;
Белал Мухаммад победил Гилберта Бёрнса единогласным решением (50-45, 49-46, 49-46);
Ян Сяонянь победила Джессику Андраде техническим нокаутом (Раунд 1);
Мовсар Евлоев победил Диего Лопеса единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27);
Чарльз Жорден победил Крона Грейси единогласным решением (30-37, 30-37, 30-37);
Мэтт Фревола победил Дрю Добера техническим нокаутом (Раунд 1);
Кеннеди Нзечакву победил Дэвина Кларка удушающим приёмом (Раунд 2);
Кэлинн Уилльямс победил Роландо Бедою раздельным решением (27-30, 29-28, 29-28);
Вирна Яндироба победила Марину Родригез единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27);
Паркер Портер победил Брэкстона Смита техническим нокаутом (Раунд 1);
Икрам Алискеров победил Филиппа Хоуза нокаутом (Раунд 1);
Клаудио Рибейро победил Джозефа Холмса техническим нокаутом (Раунд 2).
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