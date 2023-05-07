«Ни слова больше». Дана Уайт не захотел отвечать на вопрос о будущем Умара Нурмагомедова

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт отказался отвечать на вопрос о будущем российского бойца легчайшей весовой категории Умара Нурмагомедова.

Уайта спросили на пресс-конференции после турнира UFC 288 об Умаре.

«Ни слова больше. Мы будем разговаривать о нём позже», — отреагировал Уайт.

Умар Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом ММА. В активе россиянина 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах, четыре из которых были одержаны в UFC, и ни одного поражения.

В последнем поединке в январе этого года Нурмагомедов выиграл нокаутом у Раони Барселоса и после этого неоднократно изъявлял желание провести следующий бой. Сообщалось, что россиянин мог встретиться с Мерабом Двалишвили, но грузинский боец отказался.