«Ни слова больше». Дана Уайт не захотел отвечать на вопрос о будущем Умара Нурмагомедова

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт отказался отвечать на вопрос о будущем российского бойца легчайшей весовой категории Умара Нурмагомедова.
Уайта спросили на пресс-конференции после турнира UFC 288 об Умаре.
«Ни слова больше. Мы будем разговаривать о нём позже», — отреагировал Уайт.
Умар Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом ММА. В активе россиянина 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах, четыре из которых были одержаны в UFC, и ни одного поражения.
В последнем поединке в январе этого года Нурмагомедов выиграл нокаутом у Раони Барселоса и после этого неоднократно изъявлял желание провести следующий бой. Сообщалось, что россиянин мог встретиться с Мерабом Двалишвили, но грузинский боец отказался.
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