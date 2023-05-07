Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Мовсара Евлоева с Диего Лопесом признан лучшим на UFC 288

Бой Мовсара Евлоева с Диего Лопесом признан лучшим на UFC 288
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 7 мая в Ньюарке прошёл очередной турнир UFC 288, главным событием которого стал титульный бой в легчайшем весе между действующим обладателем пояса Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо. Победу в поединке раздельным решением судей одержал Стерлинг и защитил титул чемпиона.

Лучшим боем вечера был признан поединок российского непобеждённого бойца полулёгкого веса Мовсара Евлоева с бразильским дебютантом промоушена Диего Лопесом. Оба участника боя получат по $ 50 тыс.

Кроме того, бонусы в размере тех же $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера получат китайский боец женского минимального веса Сяонань Янь и Мэтт Фревола.

Сяонань Янь выиграла у бразильянки Джессики Андраде нокаутом в первом раунде. Для китаянки это была первая досрочная победа в UFC.

Мэтт Фревола, в свою очередь, также в первом раунде выиграл у Дрю Добера и продлил свою победную серию нокаутами до трёх поединков.

Материалы по теме
UFC 288: Стерлинг — Сехудо, все результаты турнира
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023