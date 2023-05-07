Стерлинг: снимаю шляпу перед Генри Сехудо, он легенда

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу над Генри Сехудо в рамках главного события турнира UFC 288, состоявшегося в ночь на 7 мая в Ньюарке (США).
Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых Стерлинг одержал победу над Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC.
«Снимаю шляпу перед Генри Сехудо. Это был близкий бой, я думал, что выиграл 3:2 по раундам. Конечно, хотелось бы выступить лучше, но он чёртов воин, легенда, я не мог проехать сквозь него, как через других соперников. Защита Генри от тейкдаунов была в порядке, но я уже говорил, олимпийская медаль в октагоне не работает. Я был постоянен в попытках провести тейкдаун и так выиграл бой. Что касается ударов, то сравните наши лица, у меня были более значимые попадания», — сказал Стерлинг после боя.
- 7 мая 2023
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:17
-
09:54
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:22
-
09:14
-
08:43
-
08:35
-
08:28
-
08:14
-
07:56
-
07:55
-
07:23
-
07:21
-
07:00
-
06:33
-
06:32
-
06:12
-
05:54
-
05:49
-
05:21
-
02:28
-
02:17
- 6 мая 2023
-
23:12
-
22:52
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
21:00
-
19:47