Стерлинг: снимаю шляпу перед Генри Сехудо, он легенда

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу над Генри Сехудо в рамках главного события турнира UFC 288, состоявшегося в ночь на 7 мая в Ньюарке (США).

Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых Стерлинг одержал победу над Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC.

«Снимаю шляпу перед Генри Сехудо. Это был близкий бой, я думал, что выиграл 3:2 по раундам. Конечно, хотелось бы выступить лучше, но он чёртов воин, легенда, я не мог проехать сквозь него, как через других соперников. Защита Генри от тейкдаунов была в порядке, но я уже говорил, олимпийская медаль в октагоне не работает. Я был постоянен в попытках провести тейкдаун и так выиграл бой. Что касается ударов, то сравните наши лица, у меня были более значимые попадания», — сказал Стерлинг после боя.