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О'Мэлли выразил удивление решением судей в бою Сехудо и Стерлинга

Американский боец смешанных единоборств, второй номер легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли высказался об исходе поединка между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

Бой, возглавивший турнир UFC 288, состоявшийся в ночь на 7 мая в Ньюарке (США), продлился все пять раундов, по итогам которых Стерлинг одержал победу над Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC.

«По моим подсчётам, Генри вёл 3:1 к пятому раунду. Я был удивлён решением судей. Генри сделал всё, чтобы победить. Но бой проходил в Нью-Джерси», — заявил О'Мэлли на пресс-конференции.

Алджамейн Стерлинг в третий раз защитил титул чемпиона в легчайшей весовой категории.

Генри Сехудо потерпел третье поражение в профессиональной карьере. После боя он признался, что может вновь завершить выступления.