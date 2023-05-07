Дана Уайт: Шон О'Мэлли будет драться со Стерлингом следующим
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Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт сообщил, что второй номер легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли станет следующим соперником Алджамейна Стерлинга в титульном поединке.
«Да, Шон О'Мэлли — следующий претендент на титул. Думаю, этот поединок состоится в августе в Бостоне», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.
На турнире UFC 288, который прошёл в Ньюарке, Алджамейн Стерлинг успешно защитил титул чемпиона промоушена в легчайшей весовой категории, выиграв раздельным решением судей у бывшего обладателя пояса в двух дивизионах Генри Сехудо.
Шон О’Мэлли свой последний поединок провёл в октябре прошлого года и выиграл у российского бойца Петра Яна раздельным судейским решением.
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