Дана Уайт: Шон О'Мэлли будет драться со Стерлингом следующим

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт сообщил, что второй номер легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли станет следующим соперником Алджамейна Стерлинга в титульном поединке.

«Да, Шон О'Мэлли — следующий претендент на титул. Думаю, этот поединок состоится в августе в Бостоне», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

На турнире UFC 288, который прошёл в Ньюарке, Алджамейн Стерлинг успешно защитил титул чемпиона промоушена в легчайшей весовой категории, выиграв раздельным решением судей у бывшего обладателя пояса в двух дивизионах Генри Сехудо.

Шон О’Мэлли свой последний поединок провёл в октябре прошлого года и выиграл у российского бойца Петра Яна раздельным судейским решением.