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Глава RCC Клименко: Сехудо показал, что он элитный боец, в реванше многое может поменяться

Глава RCC Клименко: Сехудо показал, что он элитный боец, в реванше многое может поменяться
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Глава лиги RCC Николай Клименко прокомментировал исход поединка между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо в рамках главного события турнира UFC 288.

Стерлинг одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

«Очень крутой конкурентный бой, парни показали супертехничное противостояние. Бой реально был очень близким, поздравляю чемпиона. Учитывая простой Сехудо и то, что Стерлинг на пике, доминирующий чемпион, Генри показал, что он элитный боец. Доказал, что он не просто так был чемпионом. Если будет реванш, многое может поменяться.

Думаю, что бой Стерлинга против Шона О’Мэлли будет неконкурентным. Вот Умар Нурмагомедов — да, но не знаю, на каком он месте сейчас», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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