Статистика боя Альварес — Райдер: Канело превзошёл соперника в каждом раунде

В ночь на 7 мая в Гвадалахаре (Мексика) прошёл большой боксёрский вечер, главным событием которого стал поединок между местным боксёром, действующим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом и британцем Джоном Райдером.
Поединок завершился победой Канело единогласным решением судей (120-107, 118-109, 118-109). В Сети появились судейские записки поединка.
Согласно статистике, Канело превзошёл соперника по всем основным показателям. В частности, мексиканец нанёс значительно больше ударов (179 против 80), а также чаще попадал силовыми (117 ударов против 69). Также Альварес по статистике был лучше Райдера в каждом раунде.
Статистика боя Канело-Райдер
Всего в активе Сауля Альвареса 63 поединка в профессиональной карьере, он одержал 59 побед, 39 из которых — досрочно. Дважды мексиканец проиграл, ещё два раза бои с его участием завершились вничью.
- 7 мая 2023
-
13:37
-
13:18
-
12:51
-
12:41
-
11:52
-
11:27
-
11:19
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:17
-
09:54
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:22
-
09:14
-
08:43
-
08:35
-
08:28
-
08:14
-
07:56
-
07:55
-
07:23
-
07:21
-
07:00
-
06:33
-
06:32
-
06:12
-
05:54
-
05:49
-
05:21
-
02:28
-
02:17
- 6 мая 2023
-
23:12