Статистика боя Альварес — Райдер: Канело превзошёл соперника в каждом раунде

В ночь на 7 мая в Гвадалахаре (Мексика) прошёл большой боксёрский вечер, главным событием которого стал поединок между местным боксёром, действующим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом и британцем Джоном Райдером.

Поединок завершился победой Канело единогласным решением судей (120-107, 118-109, 118-109). В Сети появились судейские записки поединка.

Согласно статистике, Канело превзошёл соперника по всем основным показателям. В частности, мексиканец нанёс значительно больше ударов (179 против 80), а также чаще попадал силовыми (117 ударов против 69). Также Альварес по статистике был лучше Райдера в каждом раунде.

Статистика боя Канело-Райдер

Всего в активе Сауля Альвареса 63 поединка в профессиональной карьере, он одержал 59 побед, 39 из которых — досрочно. Дважды мексиканец проиграл, ещё два раза бои с его участием завершились вничью.