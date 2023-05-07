Чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено вызвал на бой Генри Сехудо

Мексиканский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Брэндон Морено вызвал на бой бывшего обладателя титула в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Генри, подожди с завершением карьеры. Подожди меня. Сначала я выиграю в июле, а потом можем уладить дела. Давай подерёмся в Мексике, я готов подняться в легчайший вес, к чёрту пояса, только ты и я!» — написал Морено на своей странице в социальных сетях.

На турнире UFC 288 Генри Сехудо проиграл раздельным решением судей действующему чемпиону легчайшего веса Алджамейну Стерлингу. Это был для него первый бой после трёхлетнего простоя.

Всего у Сехудо 16 побед при трёх поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.