Чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено вызвал на бой Генри Сехудо
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Мексиканский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Брэндон Морено вызвал на бой бывшего обладателя титула в двух весовых категориях Генри Сехудо.
«Генри, подожди с завершением карьеры. Подожди меня. Сначала я выиграю в июле, а потом можем уладить дела. Давай подерёмся в Мексике, я готов подняться в легчайший вес, к чёрту пояса, только ты и я!» — написал Морено на своей странице в социальных сетях.
На турнире UFC 288 Генри Сехудо проиграл раздельным решением судей действующему чемпиону легчайшего веса Алджамейну Стерлингу. Это был для него первый бой после трёхлетнего простоя.
Всего у Сехудо 16 побед при трёх поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.
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