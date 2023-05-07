Россиянин Саввин проиграл индийцу Мохаммеду в 1/8 финала ЧМ по боксу

Сегодня, 7 мая, в Ташкенте (Узбекистан) проходит очередной соревновательный день на чемпионате мира по боксу среди мужчин. Российский боксёр Эдуард Саввин, выступающий в весовой категории до 57 килограммов, не смог пробиться в четвертьфинал турнира.
В 1/8 финала соревнований Саввин проиграл единогласным решением судей представителю Индии Уддину Хуссаму Мохаммеду.
Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.
Ранее некоторые страны заявили о бойкоте этого турнира, а также уже состоявшегося женского чемпионата мира из-за участия в них россиян и белорусов.
- 7 мая 2023
-
14:49
-
14:26
-
14:15
-
13:37
-
13:18
-
12:51
-
12:41
-
11:52
-
11:27
-
11:19
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:17
-
09:54
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:22
-
09:14
-
08:43
-
08:35
-
08:28
-
08:14
-
07:56
-
07:55
-
07:23
-
07:21
-
07:00
-
06:33
-
06:32
-
06:12
-
05:54
-
05:49
-
05:21