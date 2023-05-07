«В чём моя мотивация?» Бивол отреагировал на вызов Канело

Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол отреагировал на вызов мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, который заявил о желании провести реванш с россиянином.

«Зачем мне проводить реванш в весе 79 килограммов? В чём для меня будет вызов или в чём моя мотивация, когда я уже побеждал его в этой весовой категории? Не думаю, что надо беспокоиться о том, кто и что думает. Речь о том, чего хотим мы, чего хочет каждый из нас. Думаю, если Канело хочет победить, то в 76 килограммах у него должно быть больше шансов, потому что это его вес. А для меня должна быть мотивация и вызов», — приводит слова Бивола журналист Майк Коппинджер с ссылкой на ESPN.

Напомним, в мае прошлого года Дмитрий Бивол и Канело встречались в полутяжёлом весе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.