Евлоев: расстроен, что до сих пор не выиграл в UFC досрочно

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга легчайшего веса UFC Мовсар Евлоев прокомментировал победу над бразильцем Диего Лопесом на UFC 288.

Россиянин выиграл единогласным решением судей.

«Меня расстраивает, что до сих пор не выигрывал в UFC досрочно. Этот парень был крепким орешком. У него тяжёлые удары, он хорош на земле. Принять бой с ним было риском для меня. Мог ли он победить сабмишеном? Нет, даже не близко. У меня высокий уровень контроля в граунд-энд-паунд, и меня никто не заставит сдаться. Я достаточно ловкий, и у меня не могут выиграть даже в зале», — сказал Евлоев на пресс-конференции.

Мовсар Евлоев провёл 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 17 побед. В UFC россиянин выиграл все семь боёв, все — судейскими решениями.