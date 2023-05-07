Евлоев сообщил, когда планирует провести следующий бой в UFC
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Российский непобеждённый боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга легчайшего веса UFC Мовсар Евлоев рассказал, когда собирается вернуться в октагон.
«В ближайшие пару месяцев я проведу бой с рейтинговым бойцом. Больше никаких ноунеймов. Когда подерусь в следующий раз? Наверное, в начале июля. Мне нужно лишь две недели отдыха. Возможно, UFC организует мне бой с Брайсом Митчеллом, посмотрим. Я готов», — сказал Евлоев на пресс-конференции.
На турнире UFC 288, который прошёл в ночь на 7 мая в Ньюарке, Евлоев одержал победу над бразильцем Диего Лопесом единогласным решением судей.
Всего у Евлоева 17 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В UFC у россиянина семь побед, все — судейским решением.
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