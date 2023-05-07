Украинский экс-чемпион Гвоздик высказался о второй победе после возобновления карьеры
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинский ветеран Александр Гвоздик (19-1, 15 KO) прокомментировал выступление в бою с латвийцем Ричардом Болотником (19-7-1, 8 KO), который состоялся сегодня, 7 мая, в Мексике.
Напомним, Гвоздик победил техническим нокаутом в шестом раунде. Победа стала для 36-летнего украинца второй после трёх лет отсутствия.
«Великолепно вернуться, спасибо моей команде и болельщикам, которые пришли поддержать меня. Важный шаг был сделан. С нетерпением ожидаю больших вызовов», – написал Гвоздик в социальных сетях.
Своё единственное поражение в карьере украинец потерпел в октябре 2019 года, уступив техническим нокаутом действующему обладателю титулов WBC, IBF и WBO Артуру Бетербиеву.
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