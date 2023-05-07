Стерлинг: сложу О’Мэлли пополам за один раунд

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке с соотечественником Шоном О’Мэлли.

«Что я думаю об О’Мэлли? Этот парень хрупкий. Если я смог повалить Генри Сехудо, олимпийского чемпиона по борьбе, что я сделаю с ним? Давайте начистоту: О’Мэлли пообещали чемпионский бой, но он отказался, дав Сехудо шанс вернуться.

Я победил Генри, и теперь О’Мэлли некуда бежать. Ты либо имеешь дело с серьёзными парнями, либо идёшь к чёрту. Поднимайся в другой дивизион либо придумывай что-то другое. Хватит не принимать возможности, которые тебе предоставляют. Я гарантирую, если мы окажемся в клетке, я сложу этого парня пополам за один раунд», – сказал Стерлинг на пресс-конференции.