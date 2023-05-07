Махачев поздравил Икрама Алискерова с дебютом в UFC

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев поздравил в социальных сетях соотечественника Икрама Алискерова (14-1) с успешным дебютом в сильнейшей бойцовской организации мира.

Напомним, на турнире UFC 288, состоявшемся сегодня, 7 мая, Алискеров, выступающий в среднем дивизионе (до 84 кг), нокаутировал в первом раунде американца Фила Хоуса.

«Поздравляю брата Икрама! Отличный дебют в UFC. Ещё один представитель боевого самбо здесь», – написал Махачев.

В главном бою турнира UFC 288 обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг победил раздельным судейским решением экс-чемпиона организации в двух весовых категориях соотечественника Генри Сехудо.