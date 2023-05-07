Махачев поздравил Икрама Алискерова с дебютом в UFC
Поделиться
Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев поздравил в социальных сетях соотечественника Икрама Алискерова (14-1) с успешным дебютом в сильнейшей бойцовской организации мира.
Напомним, на турнире UFC 288, состоявшемся сегодня, 7 мая, Алискеров, выступающий в среднем дивизионе (до 84 кг), нокаутировал в первом раунде американца Фила Хоуса.
«Поздравляю брата Икрама! Отличный дебют в UFC. Ещё один представитель боевого самбо здесь», – написал Махачев.
В главном бою турнира UFC 288 обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг победил раздельным судейским решением экс-чемпиона организации в двух весовых категориях соотечественника Генри Сехудо.
Комментарии
- 7 мая 2023
-
21:05
-
21:00
-
20:53
-
20:20
-
19:56
-
18:58
-
18:36
-
18:23
-
17:46
-
17:33
-
16:45
-
15:54
-
14:49
-
14:26
-
14:15
-
13:37
-
13:18
-
12:51
-
12:41
-
11:52
-
11:27
-
11:19
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:17
-
09:54
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:22
-
09:14
-
08:43
-
08:35
-
08:28
Партнерский контент