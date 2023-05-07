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Сехудо сказал, при каком условии согласится на бой с чемпионом UFC Морено

Сехудо сказал, при каком условии согласится на бой с чемпионом UFC Морено
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американский ветеран Генри Сехудо ответил на вызов действующего обладателя титула организации в наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканца Брэндона Морено.

«Деньги будут говорить за себя. Если в UFC соберут хороший бюджет, и мы оба будем довольны… Я не буду драться в Мексике, не дождётесь. Мы могли бы сразиться в Америке или в другом месте, я готов», – сказал Сехудо на пресс-конференции.

Напомним, в своём последнем бою на UFC 283 в январе Морено одержал вторую победу над бразильцем Дейвисоном Фигейреду, став двукратным чемпионом промоушена. Сехудо на UFC 288 уступил раздельным решением обладателю титула в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественнику Алджамейну Стерлингу.

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