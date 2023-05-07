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Тренер Исмаилова — о бое Стерлинга и Сехудо: неквалифицированные судьи в тренде

Тренер Исмаилова — о бое Стерлинга и Сехудо: неквалифицированные судьи в тренде
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Рамазан Исмаилов, тренер и брат именитого российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, прокомментировал результат поединка за звание чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между американцами Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо, который состоялся сегодня, 7 мая. Напомним, Стерлинг победил раздельным судейским решением.

«Как по мне, уверенная победа Сехудо. Нынче велосипедисты и неквалифицированные судьи в тренде. Один судья косоглазый умудрился отдать пятый раунд велосипедисту Стерлингу. После судейского вердикта в этом бою могу сказать теперь, что АСА – первая лига мира, они нас за пацанов не держат», – написал Исмаилов в социальных сетях.

Ранее Сехудо сказал, при каком условии согласится на бой с чемпионом UFC Брэндоном Морено.

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