Белал Мухаммад: я лучший полусредневес в мире
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Четвёртый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад прокомментировал победу над бразильским ветераном Гилбертом Бёрнсом, поединок с которым состоялся сегодня, 7 мая, на турнире UFC 288.
«Я ведь говорил вам, ребята, что я лучший полусредневес в мире. Я вышел и побил такого парня, как Гилберт Бёрнс, на трёхнедельном уведомлении, после Рамадана… Вы и представить не можете, через что мне пришлось пройти.
Была ли у меня травма перед боем? Бойцы всегда имеют какие-то болячки перед боем, особенно учитывая, что я вышел на трёхнедельном уведомлении. Вы сразу же приступаете к тяжёлым тренировкам, и это приводит к кое-каким вещам, но нет ничего, что может остановить меня», – сказал Мухаммад на пресс-конференции.
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