WBA определит чемпиона мира в среднем весе 6 августа

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала поединок за звание чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) между кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 KO) и американцем Дэнни Гарсией (37-3, 21 KO), сообщает ESPN. Поединок состоится 6 августа в Нью-Йорке (США) и возглавит боксёрский вечер от PBC.
Эрисланди Ларе 40 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году и в декабре 2014-го завоевал титул WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг). В мае 2021 года стал чемпионом в двух весовых категориях, завоевав регулярный титул WBA в среднем весе.
Дэнни Гарсии 35 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в марте 2012-го стал чемпионом WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Спустя четыре месяца Гарсия объединил пояса, а в январе 2016 года завоевал титул WBC в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг), который впоследствии уступил соотечественнику Киту Турману.
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