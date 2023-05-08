«Если Конор влетит в кулачку, поднимет индустрию». Дауд Стхански — о выходках Макгрегора

Известный кулачный боец Дауд «Стхански» Кельбиханов высказался о потенциальном дебюте бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в поединках на голых кулаках.

Напомним, Макгрегор посетил турнир промоушена BKFC, где провёл битву взглядов с американцем Майком Перри.

«К сожалению, турнир посмотреть не получилось, но хайлайты я видел. А то, что Конор выскочил. Макгрегор – бизнесмен. Он понимает, где можно поймать золотых рыб. Не удивлюсь, если он выйдет на голых кулаках. Для ирландцев это близкая тема. Если он влетит на голые кулаки, это поднимет индустрию. Я только за. Надеюсь, что это произойдёт», — сказал Кельбиханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.