«Если Конор влетит в кулачку, поднимет индустрию». Дауд Стхански — о выходках Макгрегора
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Известный кулачный боец Дауд «Стхански» Кельбиханов высказался о потенциальном дебюте бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в поединках на голых кулаках.
Напомним, Макгрегор посетил турнир промоушена BKFC, где провёл битву взглядов с американцем Майком Перри.
«К сожалению, турнир посмотреть не получилось, но хайлайты я видел. А то, что Конор выскочил. Макгрегор – бизнесмен. Он понимает, где можно поймать золотых рыб. Не удивлюсь, если он выйдет на голых кулаках. Для ирландцев это близкая тема. Если он влетит на голые кулаки, это поднимет индустрию. Я только за. Надеюсь, что это произойдёт», — сказал Кельбиханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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