Герман Титов прокомментировал результаты турнира RCC 6 мая

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов прокомментировал итоги поединков Тищенко — Нгабу и Курбанов — Соро, которые состоялись 6 мая в Екатеринбурге в главном карде турнира RCC Boxing Promotions

«Я думаю, как судьи дали 6:4 по раундам Тищенко, 6:4 — Нгабу: совершенно равный по уровню бой. Первая половина за Тищенко, вторая — за Нгабу. Тут если бы дали победу Нгабу, была бы ровно такая же ситуация, и ничья была бы тоже справедливой.

В поединке Курбанова против Соро судьи были нейтральные. Французский судья дал 7:5 в ту сторону, у судьи из Германии тоже был близкий счёт», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.