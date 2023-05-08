Жора Амазарян может провести отборочный бой WBA

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов заявил, что Жора Амазарян может выйти на элиминатор после победы над Франсиско Фонсекой.

«Амазарян победил боксера выше себя в рейтинге, значит, он поднимется, и следующий бой тоже будет с боксером из WBA, может быть даже отборочный», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.