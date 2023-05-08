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Жора Амазарян может провести отборочный бой WBA

Жора Амазарян может провести отборочный бой WBA
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Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов заявил, что Жора Амазарян может выйти на элиминатор после победы над Франсиско Фонсекой.

«Амазарян победил боксера выше себя в рейтинге, значит, он поднимется, и следующий бой тоже будет с боксером из WBA, может быть даже отборочный», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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