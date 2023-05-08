Тищенко и Егоров проведут бой до конца года
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Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов заявил, что поединок двух лучших российских крузеров — Алексея Егорова и Евгения Тищенко — может состояться до конца года.
«Бой возможен, может быть, сентябрь, может быть, декабрь. На одном из наших следующих больших турниров», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Ранее Титов заявил, что Жора Амазарян может выйти на элиминатор после победы над Франсиско Фонсекой.
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