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Дана Уайт — об Умаре Нурмагомедове: никто не хочет с ним драться

Дана Уайт — об Умаре Нурмагомедове: никто не хочет с ним драться
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Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт высказался по поводу россиянина Умара Нурмагомедова.

«Меня все спрашивают о нём. Этот парень не из тех, с кем все горят желанием драться, но мы с этим разберёмся. Всегда трудно организовать бой парню, который находится на подходе к топовой десятке, потому что те, кто его опережает, не хотят рисковать своим местом в рейтинге. Это трудная задача. Бой с ним из разряда тех, которые все принимают публично, но в частном разговоре отвечают отказом. Никто не хочет с ним драться», — сказал Уайт на пресс-конференция.

Умар Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом ММА. В активе россиянина 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах, четыре из которых были одержаны в UFC, и ни одного поражения.

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