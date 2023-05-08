Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC выплатит сопернику Евлоева бонус за победу

UFC выплатит сопернику Евлоева бонус за победу
Комментарии

Дебютант UFC Диего Лопес, принявший бой с россиянином Мовсаром Евлоевым на коротком уведомлении, получит бонус за победу, несмотря на поражение.

«Дана Уайт сказал Диего Лопесу, что выплатит ему бонус за победу», — сообщил спортивный обозреватель Нолан Кинг в социальных сетях.

Поединок Евлоева с Лопесом продлился все три раунда и завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

Мовсар Евлоев провёл 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 17 побед. В UFC россиянин выиграл все семь боёв, причём все — судейскими решениями.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023