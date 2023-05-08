Марк Цукерберг выиграл турнир по джиу-джитсу
Поделиться
Известный американский предприниматель Марк Цукерберг рассказал, что он принял участие на турнире по бразильскому джиу-джитсу.
«Принял участие в первом турнире по джиу-джитсу и завоевал несколько медалей. Спасибо моим тренерам!» — написал Цукерберг.
В сентябре Цукерберг выложил видео тренировки по ММА, а зимой провёл бой в метавселенной с Александром Волкановски.
Комментарии
- 8 мая 2023
-
15:38
-
15:30
-
14:39
-
14:28
-
14:02
-
13:29
-
13:24
-
12:20
-
12:13
-
11:06
-
11:05
-
10:58
-
10:17
-
09:55
-
09:37
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:12
-
00:01
- 7 мая 2023
-
23:46
-
23:32
-
23:06
-
22:54
-
21:47
-
21:05
-
21:00
-
20:53
-
20:20
-
19:56
-
18:58
-
18:36
-
18:23
-
17:46
-
17:33
Партнерский контент