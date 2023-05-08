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Марк Цукерберг выиграл турнир по джиу-джитсу

Марк Цукерберг выиграл турнир по джиу-джитсу
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Известный американский предприниматель Марк Цукерберг рассказал, что он принял участие на турнире по бразильскому джиу-джитсу.

«Принял участие в первом турнире по джиу-джитсу и завоевал несколько медалей. Спасибо моим тренерам!» — написал Цукерберг.

В сентябре Цукерберг выложил видео тренировки по ММА, а зимой провёл бой в метавселенной с Александром Волкановски.

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