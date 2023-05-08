Камил Гаджиев — о Мовсаре Евлоеве: бой за титул не за горами

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался по поводу российского бойца UFC Мовсара Евлоева.

«Мовсар – очень сильный боец, очень разносторонний. Он хорош во всех аспектах, взвешенный. Мне кажется, что он на хорошем ходу. Бой за титул и сам титул не за горами.

Потому что сегодня, чтобы выигрывать у Мовсара, нужно иметь очень серьёзные аргументы», — сказал Гаджиев на YouTube-канале KAMIL TIME.

На турнире UFC 288, который прошёл в ночь на 7 мая в Ньюарке, Евлоев одержал победу над бразильцем Диего Лопесом единогласным решением судей.

Всего у Евлоева 17 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В UFC у россиянина семь побед, все — судейским решением.