Камил Гаджиев — о Мовсаре Евлоеве: бой за титул не за горами
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Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался по поводу российского бойца UFC Мовсара Евлоева.
«Мовсар – очень сильный боец, очень разносторонний. Он хорош во всех аспектах, взвешенный. Мне кажется, что он на хорошем ходу. Бой за титул и сам титул не за горами.
Потому что сегодня, чтобы выигрывать у Мовсара, нужно иметь очень серьёзные аргументы», — сказал Гаджиев на YouTube-канале KAMIL TIME.
На турнире UFC 288, который прошёл в ночь на 7 мая в Ньюарке, Евлоев одержал победу над бразильцем Диего Лопесом единогласным решением судей.
Всего у Евлоева 17 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В UFC у россиянина семь побед, все — судейским решением.
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