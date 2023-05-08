Муслим Гаджимагомедов вышел в четвертьфинал чемпионата мира

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 и чемпион мира Муслим Гаджимагомедов на мужском чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан) победил китайца Хань Сюэчжэня.

Поединок прошёл полную дистанцию, а победа россиянину досталась единогласным решением судей.

Напомним, Гаджимагомедов уже становился чемпионом мира в 2019 году, который проходил в Екатеринбурге.

Мужской чемпионат мира по боксу проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.