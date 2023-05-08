Отец Фьюри: Усиком движет жажда наживы, он переоценён

Джон Фьюри, отец британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался по поводу украинца Александра Усика.

«Усик – переоценённый крузервейт. Тайсон предложил ему огромные деньги за бой на «Уэмбли». Самый большой чек в его жизни, и что произошло? Его соблазнили саудовскими деньгами, а всю вину свалили на нас. Он выбрал саудовские деньги. Им движет лишь жажда наживы», — приводит слова Фьюри Boxing Social.

Ранее в прессе появлялись многочисленные сообщения о поединке между Усиком и Фьюри, однако стороны до сих пор не смогли договориться о всех деталях возможного боя.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: