Отец Фьюри: Усиком движет жажда наживы, он переоценён
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Джон Фьюри, отец британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался по поводу украинца Александра Усика.
«Усик – переоценённый крузервейт. Тайсон предложил ему огромные деньги за бой на «Уэмбли». Самый большой чек в его жизни, и что произошло? Его соблазнили саудовскими деньгами, а всю вину свалили на нас. Он выбрал саудовские деньги. Им движет лишь жажда наживы», — приводит слова Фьюри Boxing Social.
Ранее в прессе появлялись многочисленные сообщения о поединке между Усиком и Фьюри, однако стороны до сих пор не смогли договориться о всех деталях возможного боя.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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