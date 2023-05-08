Всеволод Шумков вышел в 1/4 финала мужского ЧМ по боксу в Узбекистане
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В Ташкенте (Узбекистан) завершился поединок мужского чемпионата мира по боксу. Россиянин Всеволод Шумков, выступающий в весовой категории до 60 кг, встретился с азербайджанцем Тайфуром Алиевым. Победу единогласным решением одержал представитель России.
«Тяжело было настроиться сегодня — не знаю, почему. Чуть-чуть вялым вышел на первый раунд. Потом разогнался, понял, что проигрываю. Во втором и третьем уже не было выбора, пришлось добавлять.
Почему был вялым? Возможно, переспал, и от этого вялость. Можно ли сказать, что вкатился в чемпионат мира? Ещё один бой, и можно будет так сказать (улыбается)» – приводит слова Шумкова пресс-служба Федерации бокса России.
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