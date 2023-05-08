«Надеюсь, он исправится». Британский экс-чемпион сказал, почему Джошуа не победит Уайлдера

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Джонни Нельсон оценил шансы двукратного чемпиона в супертяжёлом весе и соотечественника Энтони Джошуа в потенциальном поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.

«Джошуа потерял уверенность в себе. Он не верит в себя. Я правда надеюсь, что ему удастся это исправить. Считаю, что в определённый момент их боя Деонтей Уайлдер поймает Джошуа ударом и нокаутирует его.

Эй Джею нужно время, чтобы разобраться с собой и понять, почему он продолжает заниматься боксом. У него есть тренер. Джошуа — двукратный чемпион мира, он не может позволить себе расслабляться», – сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans

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