Ковингтон: бой Мухаммада и Бёрнса стал встречей двух неудачников

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Колби Ковингтон раскритиковал поединок соседей по дивизиону Белала Мухаммада и Гилберта Бёрнса, который состоялся на минувших выходных на турнире UFC 288.

Напомним, Мухаммад победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, после чего президент организации Дана Уайт заявил, что американец сразится с победителем боя Эдвардс – Ковингтон.

«Бой Мухаммада и Бёрнса – это поединок двух неудачников, которые определили, кто из них круче. Дана Уайт уже сказал, что следующий претендент на титул – я, поэтому Мухаммад может не рассчитывать на что-либо подобное», – цитирует слова Ковингтона MMA Fighting.

Ранее в интервью Мухаммад назвал себя лучшим бойцом полусреднего веса в мире.