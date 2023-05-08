Сехудо заявил о желании сразиться с Двалишвили, Мераб ответил
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо заявил о готовности провести поединок с первым номером рейтинга легчайшего веса (до 61 кг), грузином Мерабом Двалишвили.
«Всё ещё не закончено. Дана Уайт, мне нужна голова Двалишвили», – написал Сехудо в социальных сетях.
«Погнали! Я примусь за ещё один объедок Алджамейна», – ответил Двалишвили.
Напомним, в своём последнем бою на UFC Fight Night 222 в декабре Двалишвили единогласным судейским решением победил бывшего чемпиона дивизиона, россиянина Петра Яна. Сехудо на UFC 288 уступил действующему обладателю титула в легчайшем весе Алджамейну Стерлингу раздельным решением.
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