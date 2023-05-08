«Он только и делал, что убегал». Абдель-Азиз раскритиковал Стерлинга за бой с Сехудо
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Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, раскритиковал чемпиона в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейна Стерлинга за поединок с его подопечным, который состоялся на минувших выходных в США.
Напомним, Стерлинг победил раздельным судейским решением и в третий раз защитил чемпионский титул организации.
«Он убегал. Он дрался только в первом раунде, а весь оставшийся бой только и делал, что убегал. Когда Генри валил Стерлинга, у него появлялась возможность нанести урон, но он пару раз упустил её. Первый раунд получился слабым, однако Генри контролировал клетку остальные четыре раунда», – приводит слова Абдель-Азиза издание MMA News.
Ранее Сехудо заявил о желании провести бой с Мерабом Двалишвили.
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