«Он только и делал, что убегал». Абдель-Азиз раскритиковал Стерлинга за бой с Сехудо

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, раскритиковал чемпиона в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейна Стерлинга за поединок с его подопечным, который состоялся на минувших выходных в США.

Напомним, Стерлинг победил раздельным судейским решением и в третий раз защитил чемпионский титул организации.

«Он убегал. Он дрался только в первом раунде, а весь оставшийся бой только и делал, что убегал. Когда Генри валил Стерлинга, у него появлялась возможность нанести урон, но он пару раз упустил её. Первый раунд получился слабым, однако Генри контролировал клетку остальные четыре раунда», – приводит слова Абдель-Азиза издание MMA News.

Ранее Сехудо заявил о желании провести бой с Мерабом Двалишвили.