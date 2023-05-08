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Ковингтон: у Эдвардса нет права голоса, наш бой пройдёт в США

Ковингтон: у Эдвардса нет права голоса, наш бой пройдёт в США
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Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Колби Ковингтон заявил, что его поединок с действующим чемпионом организации, британцем Леоном Эдвардсом состоится в США.

«Абу-Даби? Странное место для этого боя. Он пройдёт на американской земле. Именно здесь, ребятки, и делается крупнейший бизнес. Вот где находится рынок. Лучшие, крупнейшие площадки находятся здесь, в Америке. Это будет нечто грандиозное.

У Леона нет права голоса. Ему следует успокоиться и согласиться на то, что ему дают, быть хорошим мальчиком. Он не может выбирать. Ему просто нужно появиться в тот момент, когда скажет UFC. Он отказался от домашнего выступления в Лондоне, так как он теперь откажется от этого?» – сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

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