Малыхин: российские болельщики страшные вещи пишут. Хотелось бы поддержки

Российский боец и чемпион ONE Championship в полутяжёлом весе Анатолий Малыхин высказался о российских поклонниках смешанных единоборств.

«Ещё скажу, что хотел бы увидеть. У всех бывают сложные моменты в жизни, абсолютно в любой сфере. Нужна поддержка. Я иногда читаю комментарии, там российские болельщики страшные вещи пишут. Не только Яну, вообще нашим бойцам.

Хочется, наоборот, чтобы все объединились, поддержали. А то когда у тебя всё хорошо, телефон разрывается: братик, приезжай, мы тебе поляну накрыли, ты лучший. А как проиграешь, тут же начинается: да мы знали, он «мешок», ничего не умеет. Хочется видеть сплочённость и поддержку. Дай бог, чтобы так и дальше было», – сказал Малыхин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.