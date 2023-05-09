Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Малыхин: российские болельщики страшные вещи пишут. Хотелось бы поддержки

Малыхин: российские болельщики страшные вещи пишут. Хотелось бы поддержки
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец и чемпион ONE Championship в полутяжёлом весе Анатолий Малыхин высказался о российских поклонниках смешанных единоборств.

«Ещё скажу, что хотел бы увидеть. У всех бывают сложные моменты в жизни, абсолютно в любой сфере. Нужна поддержка. Я иногда читаю комментарии, там российские болельщики страшные вещи пишут. Не только Яну, вообще нашим бойцам.

Хочется, наоборот, чтобы все объединились, поддержали. А то когда у тебя всё хорошо, телефон разрывается: братик, приезжай, мы тебе поляну накрыли, ты лучший. А как проиграешь, тут же начинается: да мы знали, он «мешок», ничего не умеет. Хочется видеть сплочённость и поддержку. Дай бог, чтобы так и дальше было», – сказал Малыхин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023