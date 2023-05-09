Малыхин: российские болельщики страшные вещи пишут. Хотелось бы поддержки

Российский боец и чемпион ONE Championship в полутяжёлом весе Анатолий Малыхин высказался о российских поклонниках смешанных единоборств.
«Ещё скажу, что хотел бы увидеть. У всех бывают сложные моменты в жизни, абсолютно в любой сфере. Нужна поддержка. Я иногда читаю комментарии, там российские болельщики страшные вещи пишут. Не только Яну, вообще нашим бойцам.
Хочется, наоборот, чтобы все объединились, поддержали. А то когда у тебя всё хорошо, телефон разрывается: братик, приезжай, мы тебе поляну накрыли, ты лучший. А как проиграешь, тут же начинается: да мы знали, он «мешок», ничего не умеет. Хочется видеть сплочённость и поддержку. Дай бог, чтобы так и дальше было», – сказал Малыхин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.
- 9 мая 2023
-
09:57
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
07:53
-
06:51
-
00:50
-
00:23
- 8 мая 2023
-
23:51
-
23:40
-
23:05
-
22:44
-
22:00
-
21:54
-
21:06
-
20:07
-
19:57
-
18:45
-
18:13
-
17:51
-
16:52
-
16:46
-
16:42
-
16:01
-
15:38
-
15:30
-
14:39
-
14:28
-
14:02
-
13:29
-
13:24
-
12:20
-
12:13
-
11:06
-
11:05