«Народ, извиняемся». Хасбик прокомментировал инцидент с задержанием

Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, вчера ставший участником административного нарушения в Дагестане, прокомментировал данный инцидент.

«Решили чуть-чуть хайпануть. Чёрный хайп — тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить», — написал Хасбик в одной из социальных сетей.

Напомним, Магомедов праздновал свадьбу вместе с компанией молодых людей на машинах, что привело к перекрытию дорог, дрифту и битью машин.

Участники инцидента были доставлены в отделение полиции, в отношении них Госавтоинспекцией МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям.

Хасбик задержан в Дагестане из-за беспорядка на дорогах