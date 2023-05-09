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«Народ, извиняемся». Хасбик прокомментировал инцидент с задержанием

«Народ, извиняемся». Хасбик прокомментировал инцидент с задержанием
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Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, вчера ставший участником административного нарушения в Дагестане, прокомментировал данный инцидент.

«Решили чуть-чуть хайпануть. Чёрный хайп — тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить», — написал Хасбик в одной из социальных сетей.

Напомним, Магомедов праздновал свадьбу вместе с компанией молодых людей на машинах, что привело к перекрытию дорог, дрифту и битью машин.

Участники инцидента были доставлены в отделение полиции, в отношении них Госавтоинспекцией МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям.

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