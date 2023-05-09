«Нормально ездить надо было нам». Хасбик опубликовал «сториз» после скандального инцидента

Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, вчера ставший участником административного нарушения в Дагестане, опубликовал сториз после инцидента.

Сначала Хасбик поделился сториз одного из участников инцидента, на котором сам блогер изображён с букетом цветов. «Вот такой букет протоколов написали на нас сегодня», — написано под фотографией. Далее Магомедов ответил на это следующим образом: «Нормально ездить надо было нам».

21-летний Хасбулла Магомедов уже нескольких лет пользуется популярностью в индустрии MMA. В сентябре прошлого года стало известно, что российский блогер подписал пятилетнее соглашение с UFC, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.

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