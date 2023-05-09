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Алджамейн Стерлинг не доволен своим выступлением в бою с Сехудо

Алджамейн Стерлинг не доволен своим выступлением в бою с Сехудо
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг высказался по поводу победы в поединке с Генри Сехудо на турнире UFC 288.

«Сехудо – крепкий парень. Он сумел компенсировать небольшой размах рук ударами ногами. Я свой самый суровый критик, чувак. Возможно, моё выступление было лучше, чем я думаю.

Я чувствовал, что победил, но мне хотелось сделать это более доминирующим образом. Не знаю, может быть, я чересчур придираюсь к себе», — сказал Стерлинг на пресс-конференции после боя.

Напомним, поединок продлился все пять раундов, по итогам которых Стерлинг одержал победу над Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC.

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