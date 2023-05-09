Кормье: фанатам нужно перестать освистывать Стерлинга

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался по поводу отношения фанатов к действующему чемпиону UFC в полулёгком весе Алджамейну Стерлингу.

«Людям нужно перестать освистывать Стерлинга. Проявите уважение. Он делает всё, что требуется от чемпиона. Он постоянно участвует в боях, принимает вызовы лучших бойцов и ведёт себя как чемпион.

Пора перестать его освистывать. Мне не нравится, что это происходит снова и снова. Это произошло даже в Ньюарке, который располагается недалеко от его родного Нью-Йорка.

Не знаю, что ещё он должен сделать, чтобы заслужить ваше уважение. Если и последнего его выступления вам был недостаточно, то, видимо, вы никогда не будете довольны!» — приводит слова Кормье BJ Penn.