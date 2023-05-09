Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вердум — Нганну: ты когда-нибудь дрался на футбольном стадионе? Могу это устроить

Вердум — Нганну: ты когда-нибудь дрался на футбольном стадионе? Могу это устроить
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум обратился к экс-чемпиону UFC Фрэнсису Нганну.

«Ты когда-нибудь дрался перед 60 000 людей на футбольном стадионе? Моя задача выполнена. Я гарантирую толпу, а ты можешь гарантировать бой?» — написал Вердум в социальных сетях.

В активе Фабрисиу Вердума 24 победы в 34 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

У Нганну 17 побед в ММА при трёх поражениях. Он покинул UFC в январе и остаётся свободным агентом на данный момент.

Материалы по теме
Фабрисиу Вердум попросил PFL организовать поединок против Фрэнсиса Нганну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023