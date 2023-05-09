Вердум — Нганну: ты когда-нибудь дрался на футбольном стадионе? Могу это устроить
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум обратился к экс-чемпиону UFC Фрэнсису Нганну.
«Ты когда-нибудь дрался перед 60 000 людей на футбольном стадионе? Моя задача выполнена. Я гарантирую толпу, а ты можешь гарантировать бой?» — написал Вердум в социальных сетях.
В активе Фабрисиу Вердума 24 победы в 34 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
У Нганну 17 побед в ММА при трёх поражениях. Он покинул UFC в январе и остаётся свободным агентом на данный момент.
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