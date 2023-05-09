Эррол Спенс рассказал о ходе переговоров с Теренсом Кроуфордом

Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс рассказал о своих переговорах с Теренсом Кроуфордом.

«Я стараюсь драться с лучшими соперниками. Есть причина, по которой я пытаюсь драться с Кроуфордом, я человек слова. Не ищу бой ни с кем, кроме него. Мы постоянно ведём переговоры с его командой и, надеюсь, однажды этот день настанет.

Сейчас переговоры продвигаются лучше, чем в прошлом году. На самом деле, мы разговаривали по телефону, наверное, 30 минут или 40 минут.

Мы просто хотели узнать друг друга, в основном говорили о наших семьях и текущих ситуациях, которые у нас происходят, и тому подобное. Потом мы начали говорить о боксе, о нашем бое, о переговорах. Всё идёт хорошо», — приводит слова Спенса talkSPORT.