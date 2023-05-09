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Джамал Хилл рассчитывает провести поединок с Иржи Прохазкой на UFC 292

Джамал Хилл рассчитывает провести поединок с Иржи Прохазкой на UFC 292
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл рассказал о своём желании провести поединок с представителем Чехии Иржи Прохазкой до конца лета.

«Надеюсь, мы скоро получим контракт. Я слышал, что речь идёт об ивенте в Бостоне в конце лета. Но я не хочу ждать до августа. Не хочу ждать до лета. Будет ли это Иржи или кто-либо другой, я готов заключить контракт.

Только бой с Прохазкой имеет большой смысл. Но если он не сможет, то я готов принять любой поединок. Некоторым парням придётся сделать несколько скачков вперёд, чтобы заявить о себе и выделиться из общей массы. Но кто бы это ни был, я легко за него возьмусь.

Я знаю, что бой с Прохазкой получится отличным. Это будет отличный бой для болельщиков», — приводит слова Хилла MMAJunkie.

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