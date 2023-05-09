Обновлённый рейтинг UFC. Белал Мухаммад опередил Хамзата Чимаева
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Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно ему, американский боец Белал Мухаммад опередил шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева и вышел на третье место в полусреднем весе.
Стоит отметить, что в рейтинги вернулся Генри Сехудо. Он вышел на третье место в легчайшем весе. Стоит отметить, что Мэтт Фревола впервые попал в топ-15 лёгкого веса, а Сяонань Янь вошла в топ-10 женского P4P.
Напомним, главным событием UFC 288 стал титульный бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо. В этом поединке победу одержал чемпион.
Вторым по значимости поединком стало противостояния Белала Мухаммада и Гилберта Бёрнса. В этом бою победу одержал Мухаммад.
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