Бой Маккензи Дерн с Анджелой Хилл возглавит UFC Vegas 73
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Поединок между Маккензи Дерн и Анджелой Хилл станет главным событием турнира UFC Vegas73, который состоится 20 мая.
Изначально турнир должен был возглавить реванш Ракель Пеннингтон и Ирэн Алданы, однако теперь Алдана будет драться с чемпионкой Амандой Нуньес на UFC289, а Пеннингтон будет страховать этот бой.
30-летняя Дерн в своём последнем поединке, состоявшемся в октябре 2022 года на турнире UFC Fight Night 211, уступила Сяонань Янь большинством судейских голосов. На её счету 12 побед и три поражения.
38-летняя Хилл в декабре 2022 года на турнире UFC on ESPN 42 одержала победу над Эмили Дюкот единогласным решением судей. В её активе 15 побед и 13 поражений.
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