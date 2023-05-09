Бой Маккензи Дерн с Анджелой Хилл возглавит UFC Vegas 73

Поединок между Маккензи Дерн и Анджелой Хилл станет главным событием турнира UFC Vegas73, который состоится 20 мая.

Изначально турнир должен был возглавить реванш Ракель Пеннингтон и Ирэн Алданы, однако теперь Алдана будет драться с чемпионкой Амандой Нуньес на UFC289, а Пеннингтон будет страховать этот бой.

30-летняя Дерн в своём последнем поединке, состоявшемся в октябре 2022 года на турнире UFC Fight Night 211, уступила Сяонань Янь большинством судейских голосов. На её счету 12 побед и три поражения.

38-летняя Хилл в декабре 2022 года на турнире UFC on ESPN 42 одержала победу над Эмили Дюкот единогласным решением судей. В её активе 15 побед и 13 поражений.