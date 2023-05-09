Абдель-Азиз — Макгрегору: Сехудо хоть дерётся, в отличие от тебя, принимающего наркотики

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, высказался в адрес ирландского бойца Конора Макгрегора, который ранее насмехался над американцем из-за поражения в минувшие выходные на UFC 288.

«По крайней мере, Генри дерётся, в отличие от тебя, принимающего наркотики и стероиды и болтающего со стороны. Так что закрой свой рот, ублюдок», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Напомним, поединок между Стерлингом и Сехудо продлился все пять раундов, по итогам которых Стерлинг одержал победу над Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.