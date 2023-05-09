«Вы знаете, что будет дальше». Хабиб сравнил карьеры Умара Нурмагомедова и Ислама Махачева

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях, посвящённый своему брату Усману Нурмагомедову.

«Дана Уайт говорит, что никто не хочет рисковать и драться с Умаром Нурмагомедовым. Когда-то мы столкнулись с такой же ситуацией вместе с Исламом Махачевым. Вы знаете, что было дальше», — написал Хабиб.

Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в январе 2021 года и провёл четыре поединка, во всех одержав победы. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе россиянин нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.

Ранее Нурмагомедов сообщил, что готов провести следующий поединок в июне.

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